Polícia prende em São Miguel um foragido da justiça de SP condenado por triplo homicídio

Policiais civis da 55ª Delegacia de Polícia Civil (DP de São Miguel), em ação conjunta com equipe da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), prenderam, nesta terça-feira (10), um homem de 59 anos, identificado como Valdeci Francisco de Souza, foragido da justiça de São Paulo, com condenação por um triplo homicídio cometido no estado.

O homem também era investigado por roubo no Rio Grande do Norte. Contra ele, havia quatro mandados de prisão em aberto, que foram cumpridos nesta manhã. O homem foi localizado e preso em um sítio, na zona rural de São Miguel.

De acordo com as investigações, ele teria cometido vários roubos com emprego de arma de fogo no município. O homem ainda foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, uma vez que mantinha em sua posse uma espingarda. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada no âmbito da Operação "Paz", deflagrada simultaneamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em doze estados brasileiros em setembro de 2023.

O objetivo da operação é o combate a Mortes Violentas Intencionais, agindo contra o tráfico de drogas e organizações criminosas, dentre outras ações. No Rio Grande do Norte (RN), mais de cem prisões foram realizadas em apenas um mês pela Polícia Civil.