Prefeitura de Governador entrega duas novas ambulâncias semi-UTI à população

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado realizou, na tarde desta segunda-feira (09), a entrega de duas novas ambulâncias semi-UTI para a estrutura de saúde pública do município.



A solenidade ocorreu no Palácio Dix-Sept Rosado e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; da vice-prefeita Débora Trigueiro; da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Dr. Adail Vale (Saúde), Isabela Rodrigues (Educação), Elvis Andrade (Gabinete), Marcos Medeiros (Planejamento), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Klícia Tavares (Cultura, Turismo, Desporto e Juventude) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); e dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Luara Fagundes, Carlinhos do Horizonte e Maristela Cardoso.



A gestão municipal investiu R$ 570 mil em recursos próprios para ampliar e melhorar o serviço de transporte de pacientes dentro e fora do município.



O investimento foi motivo de elogios unânimes entre os vereadores presentes na cerimônia. “Como profissional de saúde e defensora do SUS, fico muito mais feliz quando a conquista é na área da conquista. Parabenizar o prefeito por sua vontade de querer fazer mais pelo município e pela capacidade de fazer o município avançar em todas as áreas”, declarou Maristela Cardoso.





“O Momento é de agradecimento pela conquista das duas ambulâncias, um sonho de toda a população de Governador”, destacou Carlinhos do Horizonte.



“Este investimento mostra o zelo que a gestão tem com os recursos públicos. O dinheiro do povo agora está sendo bem cuidado”, pontuou Luara Fagundes.



“É um momento de alegria, iniciar a semana com benefício na saúde. Doutor Artur está de parabéns por todos os investimentos em saúde”, reforçou Adonias Melo.



Emocionado, o secretário municipal de Saúde, Dr. Adail Vale, falou que “é muito gratificante participar de um ato como esse, onde o prefeito tem feito de tudo possível pela saúde e pela cidade”.



Dr. Adail relatou que alguns imprevistos atrasaram a entrega das ambulâncias. “Mas já chegaram e já estão pagas, a prefeitura não deve nada. O Prefeito honra compromissos e a sua palavra”, exaltou.



Dr. Artur Vale salientou que a entrega das duas ambulâncias faz parte de uma série de investimentos na saúde implementados desde o início da gestão. De antemão, o Chefe do Poder Executivo já anunciou a compra de mais uma ambulância e a recuperação de outra. “Estamos dobrando o número de ambulâncias no nosso município, saindo de duas para quatro, e vamos continuar ampliando a frota. Estamos adquirindo nova ambulância semi-UTI, com processo de licitação encaminhado, e vamos recuperar outra ambulância para atender à população da zona rural. Dessa forma, passaremos a contar com seis ambulâncias”, assegurou.





Apresentando dados, o prefeito disse ainda que a prioridade que tem sido dada à saúde se comprova pelos números dos investimentos realizados. “No exercício de 2022 aplicamos quase 30% do nosso orçamento em saúde, quase o dobro dos 15% exigidos por lei. Agora em 2023, entre janeiro e agosto, já aplicamos 22,32% do orçamento, também bem acima dos 15% previstos em lei”, revelou.

Dr. Artur Vale assegurou também que os investimentos continuarão acontecendo na saúde e em todas as áreas dos serviços públicos prestados à população. “Os investimentos continuarão sendo feitos por nossa gestão, na cidade e na zona rural. A nossa determinação, desde sempre, é transformar para melhor a vida das pessoas, e isso não abriremos mão um segundo sequer”, concluiu.