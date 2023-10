Presidente da ALRN apresenta requerimento voltados a municípios das regiões Trairi e Agreste. As solicitações, realizadas pelo deputado Ezequiel Ferreira, envolvem as áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte, entre outros. Entre os requerimento está aumento do efetivo policial para a cidade de Arez, obras de pavimentação para Nova Cruz, uma ambulância da Boa Saúde e realização de estudo para melhoria da oferta de água na zona rural de Serra Caiada.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), apresentou uma série de requerimentos voltados a municípios das regiões Trairi e Agreste do Estado. As solicitações envolvem as áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte, entre outros.

Para o município de Arez, no Agreste, o parlamentar requer o aumento do efetivo policial, a disponibilidade de um carro fumacê, de uma ambulância e um ônibus escolar para atender aos estudantes que residem na zona rural. Além disso, também reivindicou a realização de obras de pavimentação e drenagem das ruas da cidade.

Já para a cidade de Nova Cruz, também na região Agreste, Ezequiel sugere a realização de obras de pavimentação e drenagem das ruas. Segundo o parlamentar, obras desse tipo vão melhorar a qualidade de vida da população além de valorizar os imóveis de quem mora nestas localidades.

Na região Trairi, o deputado solicita a disponibilidade de uma ambulância para o município de Boa Saúde, assim como a realização de um estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico e calçamento das ruas.

Para a mesma cidade, também requer um ônibus escolar para atuar na zona rural e um carro fumacê, que será utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ainda para Boa Saúde, foi enviado ofício para perfuração e instalação de poços.

Outra cidade do Trairi beneficiada por ações do mandato do deputado Ezequiel Ferreira foi Serra Caiada. Para a cidade, o parlamentar solicita um estudo das necessidades e o consequente fornecimento de materiais para a execução da obra de extensão da rede de distribuição de água nas zonas rural e urbana do município.