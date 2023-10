PC prende integrantes de organização criminosa que planejava morte de diretor da cadeia pública de Caraúbas. A ação, realizada nesta quarta-feira (11), está inserida no âmbito da "Operação Paz". Ao todo, no decorrer das diligências, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, iniciadas a partir de relatórios de inteligência, os integrantes de uma organização criminosa – alguns presos e outros não – estariam insatisfeitos com o regime disciplinar da unidade prisional. Por isso, planejavam o homicídio do diretor. Algumas ordens eram repassadas por meio de familiares que realizavam visitas aos presos. O delegado de Caraúbas, Gabriel Napoli, que comandou as investigações, informou que as investigações continuam e outras diligências ainda serão realizadas.

Policiais civis da 75ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Caraúbas) deflagraram, nesta quarta-feira (11), operação policial contra uma organização criminosa com atuação em todo o estado do RN, a qual planejava o homicídio do diretor da cadeia pública do município.

Ao todo, no decorrer das diligências, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão. Alguns destes, inclusive, foram cumpridos em desfavor de suspeitos que se encontram presos por condenações ou em razão de mandados de prisão cautelar.

De acordo com as investigações, iniciadas a partir de relatórios de inteligência, os integrantes da organização criminosa – alguns presos e outros não – estariam insatisfeitos com o regime disciplinar da cadeia. Por isso, planejavam o homicídio do diretor da unidade prisional.

De acordo com o delegado Gabriel Napoli, que comandou as investigações que resultaram nas prisões, algumas ordens eram repassadas por meio de familiares que realizavam visitas aos presos. As investigações continuam e outras diligências ainda serão realizadas.

Os seis homens presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ação foi integrada com equipes da Delegacia Municipal de Guamaré (61ªDP), da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Macau), da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), da 59ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Macau) e da Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).

A ação está inserida no âmbito da "Operação Paz", que teve início em setembro, ocorre simultaneamente em 12 estados da federação e é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Todas as forças de segurança estaduais participam das ações. O objetivo da operação é combater as Mortes Violentas Intencionais, agindo sobre os fatores que mais fomentam tais crimes, como o tráfico de drogas e a formação de organizações criminosas. No RN, a ação é coordenada pela DHPP.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.