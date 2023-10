Polícia registra homicídio a tiros no bairro Barrocas na tarde desta quarta-feira, 11. A vítima ainda não foi identificada oficialmente, mas populares no local afirmam ser um usuário de drogas, bastante conhecido na região, que tinha um dos braços paralisados devido a um choque durante um roubo a transformador de energia, cometido há uns anos. O crime foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (11), ao lado do Colégio das Irmãs das Barrocas. A PM isola local até a chegada do Itep e da Polícia Civil.

FOTO: ANNA PAULA BRITO/ILUSTRATIVA