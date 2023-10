RN terá investimento de R$ 45 bilhões em 141 obras e ações por meio do Novo PAC. Duplicação da BR-304, Ramal do Apodi da Transposição, Barragem Oiticica e Hospital de Traumas da Grande Natal estão contemplados no PAC-3. O programa foi lançado oficialmente no estado, nesta segunda-feira (16), pelos ministros Rui Costa e Renan Filho, e pela governadora Fátima Bezerra. A solenidade ocorreu na Escola de Governo, em Natal. "É um dia importante neste novo tempo que estamos vivendo no Brasil, de cooperação federativa. As obras aqui anunciadas são importantes não só pelo caráter estruturante que têm, mas pelo o quanto elas representam para a geração de empregos em nosso estado, para o bem-estar da população e desenvolvimento do Rio Grande do Norte”, disse Fátima Bezerra.

Com investimentos previstos no valor de R$ 45 bilhões em 141 obras e ações, os ministros Rui Costa e Renan Filho, e a governadora Fátima Bezerra lançaram nesta segunda-feira (16) o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3) no Rio Grande do Norte. São obras de infraestrutura viária, segurança hídrica, de ampliação da rede escolar e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A solenidade ocorreu na Escola de Governo, em Natal, com a presença do vice-governador Walter Alves; do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos; vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães; representantes da bancada potiguar no Congresso Nacional, de deputados estaduais, prefeitos, lideranças empresariais e movimentos sociais.

Entre as obras que receberão recursos federais ao longo dos próximos anos, estão a duplicação da rodovia BR-304, entre Natal, Mossoró e a Divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará; a implantação da BR-104, que vai de Macau (RN) até Aracaju (SE), interligando os principais polos de econômicos do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco; o Ramal do Apodi da Transposição; a conclusão da Barragem Oiticica e a construção do sistema adutor que vai garantir o abastecimento de água na região Seridó potiguar pelos próximos 50 anos.

"É um dia importante neste novo tempo que estamos vivendo no Brasil, de cooperação federativa. As obras aqui anunciadas são importantes não só pelo caráter estruturante que têm, mas pelo o quanto elas representam para a geração de empregos em nosso estado, para o bem-estar da população e desenvolvimento do Rio Grande do Norte. A parte de infraestrutura hídrica é emblemática porque envolve duas importantes obras do projeto da transposição, iniciado pelo presidente Lula: o Ramal do Apodi e a Barragem Oiticica", disse a governadora Fátima Bezerra, lembrando que todos os projetos prioritários apresentados por ela foram acolhidos pelo Governo Federal.

“O Rio Grande do Norte está pronto. Vamos trabalhar 24 horas por dia para fazer o dever de casa. Vamos somar esforços junto aos prefeitos e prefeitas para que durante esses três anos possamos entregar o maior legado em matéria de cidadania e dignidade para o nosso povo”, reforçou a governadora.

Responsável pela coordenação do PAC no âmbito federal, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que as obras vão gerar emprego e renda para milhares de pessoas, além de melhorar a mobilidade e o atendimento à população.

“O Presidente Lula, ao fazer o PAC, ele junta várias ações em uma ação só, que busca gerar emprego, gerar renda, capacitar pessoas, melhorar a vida e cuidar de gente, porque essas obras não só ativam as cadeias produtivas com milhares de empregos, mas tão importante quanto é depois que a obra estiver pronta, o povo utilizando hospital, utilizando o metrô, as vias, melhorando a economia”, ressaltou o ministro.

Orçada em cerca de R$ 3 bilhões, a duplicação da BR-304 será dividida em quatro lotes, segundo informou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Um dos lotes — a Reta Tabajara — visitada hoje pelos ministros —, está em fase de conclusão.

"Quando cheguei aqui, uma pessoa perguntou: ministro, quando vai ser concluída a duplicação da Reta Tabajara? Vamos fazer uma entrega muito importante este ano, deixando para 2024 apenas os viadutos remanescentes (acesso ao aeroporto) e a travessia de Macaíba, já com recursos assegurados para essas obras", explicou Renan Filho.

O programa lançado em Natal também contempla a construção do Hospital de Urgências e Emergências em Trauma e Neurocirurgia da Grande Natal; ampliação do Hospital Universitário Onofre Lopes; federalização de um trecho de rodovia sob responsabilidade estadual encravado no leito da BR-226, entre Currais Novos e Florânia; ampliação dos sistemas de abastecimento de água de Parnamirim, Ceará-Mirim, Mossoró, Apodi e Assu, além da retomada de 18 obras de Unidades Básicas de Saúde em 14 cidades e a finalização de 111 escolas, creches e quadras esportivas em 59 municípios do RN.

“Destaco aqui também o papel da região Nordeste, em particular o Rio Grande do Norte, de uma atividade econômica que tem sido a alavanca de desenvolvimento, a geração de energia renovável eólica e solar. Nesta área, o governo federal está fazendo, só em linha de transmissão, três grandes linhas, representando uma licitação de 50 bilhões de reais, que vão conectar o Rio Grande do Norte e o NE ao Sudeste do País. Com isso, destravaremos vários projetos que estavam dependendo dessas linhas para começarem a operar, trazendo ainda mais desenvolvimento”, finalizou o Ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Participaram da solenidade na Escola de Governo, Maurício Muniz, secretário de articulação da Presidência da República, Marcos Cavalcante, secretário do Programa de Parcerias para investimentos e concessões do Governo Federal. secretariado e auxiliares do governo do Rio Grande do Norte, o presidente dos Correios Fabiano Silva, a senadora Zenaide Maia; os deputados federais João Maia, Natália Bonavides, Fernando Mineiro e Benes Leocádio; deputados estaduais Francisco Medeiros, Isolda Dantas, Bernardo Amorim e Divaneide Basílio; Antenor Roberto, procurador-geral do Estado e o adjunto José Duarte Santana; Superintendente regional do DNIT/RN, Getúlio Batista; diretora-geral do DER/RN, Natécia Nunes; presidente do Banco do Brasil Paulo Câmara, vice-presidente da Caixa Econômica Inês Magalhães. Também compareceram o presidente da Femurn – Federação dos Municípios do RN, Luciano Santos, presidente eleito da FIERN Roberto Serquiz, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, prefeita de Jandaíra, Marina Marinho, prefeito de Currais Novos, Odon Júnior e prefeitos de todas as regiões do Estado, além do representante do movimento de luta pró–Moradia.