A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) iniciará na próxima quarta-feira (1º) a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O calendário de imunização na zona rural de Mossoró foi divulgado nesta terça-feira (24).



Febre aftosa é uma doença causada por um vírus altamente contagioso, com impacto econômico significativo, acometendo principalmente os animais de produção como bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros, em especial os de cascos bipartidos (cascos fendidos). A doença é raramente fatal em animais adultos, mas pode causar mortalidade entre os animais jovens.



Na primeira semana serão contempladas 23 comunidades rurais. As equipes de vacinadores da Seadru estarão no primeiro dia nas localidades P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, Cristais, P.A. Cabelo de Nego, Jucuri, P.A. Independência, Pajeú, P.A. Barreira Vermelha, P.A. Santa Rita de Cássia e Guarajá.



“Durante todo o mês de novembro vamos vacinar os bovinos que apresentam idade de até 24 meses (abaixo de 2 anos). O agricultor deve ficar atento ao dia que nossa equipe irá passar para podermos ter o maior número de animais imunizados e mantermos o status sanitário. É primordial a vacinação que a Seadru executa para que essa doença continue ausente em Mossoró”, destacou o titular da Secretaria de Agricultura, Faviano Moreira.



Já na segunda semana a previsão é vacinar animais de 35 comunidades. A terceira semana conta 33 localidades e a quarta e última semana com 25. Ao todo, as equipes passarão por mais de 100 comunidades rurais do município.



PRIMEIRA ETAPA



A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa realizada no primeiro semestre de 2023 imunizou 4.966 bovinos. O número superou a expectativa inicial da Secretaria de Agricultura, que era de 4.500 animais. Nesta etapa todos os animais precisavam ser vacinados.



Mais de 400 agricultores mossoroenses foram beneficiados com a iniciativa da Prefeitura de Mossoró.



CALENDÁRIO VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA 2023 – NOVEMBRO – 2ª ETAPA



SEMANA 1



1°/11 Quarta-feira – P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, Cristais, P.A. Cabelo de Nego, Jucuri, P.A. Independência, Pajeú, P.A. Barreira Vermelha, P.A. Santa Rita Cássia e Guarajá



3/11 Sexta-feira – P.A.Cheiro da Terra, P.A. São José I e II, P.A. São Cristóvão, Bela Vista, Riacho Grande, Riachinho, P.A. Nova Esperança (São João), P.A. Sol Nascente, PAMN, P.A. Fazenda Nova, P.A. Terra Nossa e P.A. Santa Elza



SEMANA 2



6/11 Segunda-feira – Senegal, Arisco I e II, Lajedo, Oiticica, Florâneia, P.A. Recanto da Esperança (Alagoinha), Bom Destino



7/11 Terça-feira – P.A. Maísa Montana, Coqueiro, P.A. Maísa APAMA, P.A Maísa Real e Agrovila Paulo Freire



8/11 Quarta-feira – P.A São Romão, Pau Branco, Rincão, Pintos e UFERSA



9/11 Quinta-feira – Santo Antônio, Ema, Cajazeiras I e II, Pau D'arco, Tabuleiro Alto, P.A. Jurema, P.A. Boa Fé, Góis, Puxa Boi e Canto do Junco



10/11 Sexta-feira – P.A. Olga Benário, P.A. Oziel Alves, P.A. Maísa, Pomar, P.A Maísa Nova União (Poço 10), Jardim, Córrego Mossoró



SEMANA 3



13/11 Segunda-feira – Ingá, Bom Jesus, Passagem da Oiticica, Camurupim I e II, Passagem do Rio, Picada I e II, Estreito, Várzea da Pasta, São João da Várzea



14/11 Terça-feira – Sítio Carmo, P.A. Carmo, Melancia, Passagem de Pedra, Umari, Jurema Seca, Colós, Sussuarana, P.A. Sussuarana, Piquiri, Barro Branco



16/11 Quinta-feira – Panela do Amaro, Sítio Fontenele, Rancho da Caça, Serra Mossoró, P.A. Lagoa do Xavier



17/11 Sexta-feira – Estreito do Jacu, Olho D’água Velho, Chafariz, Curral de Baixo, Santana (Direita do rio), Santana (Esquerda do rio)



SEMANA 4



20/11 Segunda-feira – São Joaquim, P.A. Lorena, Lagoa do Bargado, Reforma dos Romãos, P.A. Paulo Freire, Angicos, Sítio São Francisco, Salva Vidas



21/11 Terça-feira – Quixaba, São Benedito, Espinheirinho, P.A. Novo Espinheirinho, Baixa Verde, Laginha, Barrinha dos Neo, Fartura, P.A Hipólito II



22/11 Quarta-feira – P.A. Maracanaú, P.A. Cordão de Sombra II, Sitio do Meio, São Raimundo, Cordão de Sombra I



23/11 Quinta-feira – P.A. Favela, P.A Mulunguzinho, Hipólito I