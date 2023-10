Polícia procura homem condenado por estupro de vulnerável na cidade de Mossoró. A imagem de Antonio Dehon Eufrasio Castro está sendo divulgada para que a população ajude a localizá-lo. Contra ele, existe um mandado de prisão definitiva, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, por um crime de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 7 anos, em 2020, no Alto do Sumaré. O criminoso foi visto recentemente nos municípios de Upanema e Mossoró. Quem souber qualquer informação que possa ajudar a capturá-lo, pode encaminhar para o contato (84) 9936-8947 da DPCA ou por meio do 181 da polícia civil. O anonimato da fonte é garantido.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), através da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró (DPCA/Mossoró), está à procura de Antonio Dehon Eufrasio Castro, condenado por um crime de estupro de vulnerável.

A imagem dele foi divulgada nesta quinta-feira (25), para que a população envie informações que possam ajudar a localizá-lo.

Contra ele, existe um mandado de prisão definitiva, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

O crime foi cometido no ano de 2020, no bairro no Alto do Sumaré. A vítima foi uma criança que, na época do crime, tinha apenas 7 anos.

Antonio foi visto recentemente nos municípios de Upanema e Mossoró. Quem souber qualquer informação que possa ajudar a capturá-lo, pode encaminhar para o contato (84) 9936-8947 da DPCA ou por meio do 181 da polícia civil. O anonimato da fonte é garantido.