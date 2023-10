Motorista morre após ônibus cair por cima dele durante troca de pneu, em São Miguel. O caso aconteceu por volta das 7h desta quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Valmir Cândido da Silva. De acordo com informações do delegado Carlos Michel, o homem havia colocado o macaco hidráulico no ônibus em que trabalhava e foi para baixo do veículo para realizar a troca do pneu dianteiro. O equipamento, no entanto, não suportou o peso e acabou cedendo, fazendo com que o ônibus caísse por cima de Valmir.

O motorista de um ônibus de turismo perdeu a vida, nesta quarta-feira (25), após ser esmagado pelo veículo, durante uma troca de pneu, no município de São Miguel.

O acidente aconteceu por volta das 7h. Valmir Cândido da Silva trabalhava como motorista para uma empresa de turismo.

De acordo com informações do delegado Carlos Michel, o homem havia colocado o macaco hidráulico no ônibus em que trabalhava e foi para baixo do veículo para realizar a troca do pneu dianteiro.

O equipamento, no entanto, não suportou o peso veículo e acabou cedendo, fazendo com que o ônibus caísse por cima de Valmir. Ele morreu no local.

O Itep de Pau dos Ferros foi acionado para realizar a perícia no local e também para fazer a remoção do corpo da ser necropsiado na sede do órgão.

Valmir Cândido já havia trabalhado como motorista da banda Saia Rodada, há uns anos. Atualmente trabalhava para uma empresa de turismo.