Universidade Potiguar é destaque em levantamento nacional do Guia da Faculdade 2023

A Universidade Potiguar (UnP) atingiu um novo recorde no Guia da Faculdade 2023. Segundo o levantamento nacional, a instituição foi a única do Rio Grande do Norte a conquistar 192 estrelas nos cursos avaliados nos campi Mossoró e Natal. O dado demonstra um crescimento de 16,36% em relação ao ano anterior, quando foram alcançadas 165 estrelas.

O levantamento atribui a 15 cursos avaliados a classificação de 4 estrelas, enquanto outros 44 cursos receberam 3 estrelas. “O resultado final desse levantamento é um indicador que espelha nosso comprometimento com a qualidade acadêmica e nossa constante busca por proporcionar a melhor experiência aos nossos estudantes”, afirma o diretor da Universidade Potiguar, Guilherme Guerra.

O Guia da Faculdade é conduzido pelo jornal Estado de São Paulo em parceria com a startup Quero Educação, responsável pela plataforma Quero Bolsa. O estudo é caracterizado por envolver toda a comunidade acadêmica nacional, para apontar os melhores cursos do país.

UnP – Cursos 4 estrelas

Mossoró: Pedagogia, Design de Interiores e Gestão de Recursos Humanos.

Natal: Sistemas de Informação, Biomedicina, Letras Português e Inglês, Gastronomia, Marketing, Educação Física, Gestão Comercial, Pedagogia, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Psicologia.

UnP – Cursos 3 estrelas

Mossoró: Administração, Engenharia Elétrica, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Mecânica, Biomedicina, Farmácia, Ciências Contábeis, Fisioterapia, Gastronomia, Direito, Educação Física, Estética e Cosmética, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição e Engenharia de Produção.

Natal: Design de Moda, Medicina, Design Gráfico, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Direito, Nutrição, Odontologia, Radiologia, Arquitetura e Urbanismo, Gestão da Tecnologia da Informação, Produção Audiovisual, Ciência da Computação, Enfermagem, Estética e Cosmética, Gestão Pública, História, Relações Internacionais, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Jogos Digitais, Serviço Social, Design de Interiores, Fonoaudiologia e Jornalismo.

A UnP é a única universidade privada do Estado do Rio Grande do Norte e integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema nima. Com 42 anos de atividades, possui milhares de alunos entre os campi em Natal e Mossoró, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, Mestrados e Doutorados. Também contribui para democratização do ensino superior ao disponibilizar uma oferta de cursos digitais com diversos polos dentro e fora do Rio Grande do Norte. Como formadora de profissionais, a instituição tem compromisso com a cidadania, sempre pautada nos valores éticos, sociais, culturais e profissionais. Este propósito direciona o desenvolvimento e a prática de seu projeto institucional e dos projetos pedagógicos dos cursos que oferece para a comunidade. Para mais informações: www.unp.br.