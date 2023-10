Rio Grande do Norte tem mais de 100 mil estudantes inscritos no ENEM 2023

Os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), mostram que no RN a maior parte dos inscritos no Enem são pessoas com o ensino médio já concluído. Já a maior faixa-etária do público é de 21 a 30 anos, totalizando um total de 28.099 pessoas com essa idade. Os locais de prova onde cada candidato fará o Enem 2023 foram divulgados na terça-feira 24 no cartão de confirmação, na Página do Participante. Outras informações importantes, como horários, o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira e as solicitações de atendimento especializado, também podem ser consultadas no cartão.

O Rio Grande do Norte tem 100.712 inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo domingo 5. A capital Natal concentra a maior parte desse número, com um total de 32.205 pessoas inscritas para realizarem a prova. Já no Brasil todo, o número é de 3.933.992 de pessoas.

Os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), mostram que no RN a maior parte dos inscritos no Enem são pessoas com o ensino médio já concluído. Já a maior faixa-etária do público é de 21 a 30 anos, totalizando um total de 28.099 pessoas com essa idade.



Os locais de prova onde cada candidato fará o Enem 2023 foram divulgados na terça-feira 24 no cartão de confirmação, na Página do Participante. Outras informações importantes, como horários, o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira e as solicitações de atendimento especializado, também podem ser consultadas no cartão.

Para acessar o cartão de confirmação, basta entrar na Página do Participante e fazer o login com CPF e senha. Aparecerá uma notificação em destaque para consultar o cartão.

Enem



O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes no final da educação básica. Em 2009, o exame evoluiu e passou a ser usado como um meio de ingresso no ensino superior.



As notas do Enem têm múltiplas utilidades, incluindo a candidatura ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas por mais de 50 instituições de ensino superior em Portugal. Além disso, os participantes do Enem podem buscar financiamento estudantil em programas governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem também fornecem dados para análises educacionais.