Justiça prepara mais de 20 réus para serem julgados a partir do dia 6 de novembro

O Tribunal do Júri Popular (TJP) vai se reunir a partir do dia 6 de novembro, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, para julgar mais de 20 réus acusados de crimes contra a vida ocorridos na região de Mossoró-RN.

Segundo o Edital, as reuniões para a sociedade julgar os réus vão acontecer no salão do TJP do Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins nos dias 6, 7, 8, 9, 13, 13, 20, 21, 22, 27, 28, 30 de novembro. Depois terá sequência nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 14 de dezembro.

Deybson foi preso em outubro de 2022, dois meses após este crime, e, na ocasião, a Polícia Civil informou que conseguiu esclarecer, com esta prisão, esclarecer, além do assassinato de Adriano de Sousa Santos, também os assassinatos de Alcimar Gomes da Silva, no dia 1º de agosto de 2022, e Matheus dos Santos Batista, no dia 2 de agosto de 2022.

Na sequência de julgamentos, um processo (0102127-98.2016.8.20.0106) se destaca pela quantidade de réus e a história do caso. Em resumo, um criminoso teria sido contratado por outro para matar um inimigo. Só que não conseguiu e terminou sendo morto no local por outras pessoas que estavam no local. No caso, quem vai a júri popular são estes que teriam matado o que foi matar. Este julgamento está previsto para o dia 9 de novembro.

A sequência de julgamentos termina no dia 14 de dezembro, seis dias antes do Poder Judiciário entrar em recesso até a segunda quinzena de janeiro, quando recomeça de novo os trabalhos na Primeira Vara Criminal de Mossoró para ocorrer novos julgamentos de acusados de crimes contra a vida na região de Mossoró.