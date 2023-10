Prefeitura de Governador vai investir mais de R$ 125 mil na construção de passagem molhada na zona rural. A ordem de serviço para inícios das obras de construção de passagem molhada no “açude do inglês”, no Projeto de Assentamento Chico Rêgo, foi assinada nesta terça-feira (24), pelo prefeito Dr. Artur Vale, em ato realizado no Centro Administrativo. Os recursos que serão investidos são próprios do município. A obra vai beneficiar mais de 700 famílias.

A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado está investindo R$ 125.899,45 em recursos próprios para tornar realidade um sonho antigo de todos os moradores da região Oeste do município. São mais de 700 famílias beneficiadas.

Logo após a assinatura da ordem de serviço, Dr. Artur Vale fez uma visita ao local, acompanhado do secretário municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, Genivaldo Felipe; do vereador Carlinhos do Horizonte; do engenheiro civil do Município, Klebson Costa; e do representante da empresa responsável pela execução da obra.

A previsão é que a obra seja iniciada já na próxima segunda-feira (30).