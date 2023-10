Servidores de Serra do Mel buscam excelência em Gestão Pública através de cursos no IFRN. Durante os dias 23 e 25 de outubro, os funcionários municipais mergulharam em conhecimentos essenciais relacionados à gestão, abrangendo tópicos críticos como pesquisas de opinião, planejamento de contratações e a nova legislação de licitações e contratos. O conhecimento adquirido ao longo desses dias promete elevar ainda mais a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à comunidade local, além de fortalecer a integridade e transparência no trato das questões públicas.

Os servidores públicos da cidade de Serra do Mel, localizada no Rio Grande do Norte, demonstraram seu compromisso com a excelência na administração municipal ao participar de cursos de Gestão Pública oferecidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Mossoró.

Durante os dias 23 a 25 de outubro, os funcionários municipais mergulharam em conhecimentos essenciais relacionados à gestão, abrangendo tópicos críticos como pesquisas de opinião, planejamento de contratações e a nova legislação de licitações e contratos.

Curso de Pesquisa de Opinião: Análise e Estratégias Políticas e Eleitorais

O evento começou com o "Curso de Pesquisa de Opinião: Análise e Estratégias Políticas e Eleitorais", que proporcionou aos participantes valiosos insights sobre como as pesquisas podem ser ferramentas eficazes para políticos, além de agentes públicos e eleitorais.

Os servidores aprenderam a analisar pesquisas, compreender amostras, margens de erro e intervalos de confiança. Além disso, foram capacitados para definir estratégias com base no cruzamento de informações precisas e relevantes.

Curso Planejamento das Contratações

No mesmo período, os servidores também participaram do "Curso Planejamento das Contratações", que abordou a importância do planejamento nas contratações públicas. Os tópicos incluíram a eficiência, a economicidade e a transparência no processo de contratação, bem como a definição de demandas e necessidades.

Os servidores aprenderam a identificar requisitos e especificações técnicas, além de dominar a elaboração de termos de referência e projetos básicos, destacando elementos e conteúdos essenciais. O curso também enfatizou o planejamento de contratações responsáveis, incorporando critérios socioambientais, inclusão social e sustentabilidade.

Curso Licitações e Contratos Sob a Ótica da Nova Lei

O último curso, intitulado "Licitações e Contratos Sob a Ótica da Nova Lei", permitiu que os servidores discutissem e explorassem a nova legislação referente a licitações e contratos. Esse curso focou principalmente na simplificação e desburocratização dos procedimentos, visando criar um ambiente menos propício à corrupção na administração pública.

A participação ativa dos servidores de Serra do Mel em tais cursos demonstra o seu comprometimento em aprimorar as práticas de gestão e administração municipal.

O conhecimento adquirido ao longo desses dias promete elevar ainda mais a eficiência e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à comunidade local, além de fortalecer a integridade e transparência no trato das questões públicas.

Serra do Mel segue na direção de uma gestão pública cada vez mais eficiente e responsável.