Ministro assina Portaria autorizando a federalização de trecho da rodovia 226, no RN. O trecho de 50 km vai dos municípios de Currais Novos, no entroncamento da BR 427, passando por São Vicente e chegando em Florânia, ligando o Seridó Oriental ao Médio Oeste. A Portaria, assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, será publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta quinta-feira (26). Com a federalização, a rodovia passa a ser novamente de responsabilidade do DNIT. Getúlio Batista, superintendente do órgão, anunciou, ainda, que no dia seguinte à publicação no DOU, o Dnit já começa a trabalhar no trecho.

FOTO: FÁBIO DUARTE