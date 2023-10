3R Petroleum diminui preço da gasolina em R$0,12 na refinaria Potiguar Clara Camarão

A 3R Petroleum registrou uma queda nos preços dos combustíveis vendidos na refinaria Clara Camarão, em Guamaré, nesta quinta-feira (26). Com a atualização, o preço da Gasolina A saiu de R$2,95 para R$2,83, equivalente a uma diminuição de R$0,12 por litro. Enquanto isso, o Diesel A S500 teve recuo de R$0,03 por litro (de R$4,06 para R$4,03).



Na última quinta-feira (19), a Petrobras também atualizou os preços. O preço médio de venda da gasolina foi definido em R$ 2,81, uma redução de R$ 0,12 por litro. Já no diesel, o preço de repasse é de R$ 4,05, um aumento de R$ 0,25 por litro. Os valores começaram a ser praticados ainda no sábado (21).



Em comparação com a Petrobras, a 3R está vendendo a gasolina R$0,02 mais caro, e no diesel a diferença também é de R$0,02, porém mais barato.



Como feito periodicamente, a 3R Petroleum atualiza os valores dos combustíveis vendidos na refinaria potiguar às quintas-feiras. Até chegar ao consumidor final, os valores praticados na refinaria ainda têm acréscimos de impostos e custos operacionais, além do lucro dos revendedores.

Com informações da Tribuna do Norte