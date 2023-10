FICCO prende integrantes de facção que cobrava aluguel para explorar o tráfico na Zona Leste de Natal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a operação “DALESTE”, objetivando investigar o núcleo de uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas na Zona Leste de Natal.

Os policiais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, três mandados de busca e apreensão, e houve uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. As diligências foram realizadas nas comunidades do Jacó, Praia do Meio e Rua do Motor.

A investigação revela que os criminosos formavam uma espécie de consórcio que mantinha a exclusividade na exploração do tráfico de drogas na região, pagando para tanto um valor a título de aluguel a uma liderança da organização criminosa.

FORÇA INTEGRADA

As ações policiais da FICCO são produto da cooperação entre forças de segurança, com foco na inteligência, sendo compostas, além da Polícia Federal (PF), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (SSPDS-RN), Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PM/RN), Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PC/RN), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).