Condenado por homicídio é preso pela polícia civil na cidade de Mossoró. Contra José Augusto Nascimento da Silva, de 51 anos, havia um mandado de prisão definitiva, tendo sido condenado por crimes de homicídio e roubo. A prisão foi realizada nesta quinta-feira (26), no bairro Santo Antônio, em Mossoró, no âmbito da "Operação Paz", deflagrada em setembro deste ano, em âmbito nacional.

Policiais civis da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, nesta quinta-feira (26), um homem, 51 anos, identificado como José Augusto Nascimento da Silva.

Contra ele, havia um mandado de prisão definitiva, tendo sido condenado por crimes de homicídio e roubo.

A prisão foi realizada no bairro Santo Antônio, em Mossoró, no âmbito da "Operação Paz", deflagrada em setembro deste ano, em âmbito nacional.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 3ª Vara Regional de Execução Penal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Após a prisão, o homem foi encaminhado para o ao Complexo Penitenciário Agrícola Mário Negócio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Operação “Paz”, deflagrada simultaneamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em doze estados brasileiros, tem o objetivo de combater Mortes Violentas Intencionais, agindo contra o tráfico de drogas e organizações criminosas, dentre outras ações.