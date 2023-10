Preso de justiça é assassinado enquanto trafegava na RN 013, na saída de Mossoró para Tibau. O crime aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (28). A vítima foi identificada como Francisco Djânio Sampaio, de 42 anos. De acordo com o perito Clélio Soares, do Itep, a perícia no local aponta que o homem estava trafegando em sua motocicleta, quando foi abordado e alvejado com cerca de 5 disparos de arma de fogo. Ele caiu sem vida, às margens da RN 013. Segundo o delegado Teixeira Júnior, a vítima respondia em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, a um crime de homicídio cometido há uns anos. A DHPP vai investigar o caso.

A cidade de Mossoró registrou mais um crime de homicídio. Nas primeiras horas da manhã deste sábado, Francisco Djânio Sampaio, de 42 anos, foi assassinado a tiros, na RN 013, saída de Mossoró para o município de Tibau.

A vítima era um preso de justiça, cumprindo pena em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. De acordo com o perito Clélio Soares, do Itep, pela perícia no local é possível dizer como foi a dinâmica do crime.

Segundo ele, o homem estava trafegando em sua motocicleta, quando foi abordado e alvejado. Ele sofreu cerca de 5 disparos de arma de fogo e caiu sem vida, às margens da RN 013. O calibre da arma utilizada só será definido para exame de necropsia.

O delegado Teixeira Júnior, que atendeu a ocorrência, informou que Francisco respondia por um crime de homicídio, cometido há uns anos, mas ainda não é possível afirmar que este fato tenha qualquer ligação com sua morte.

O corpo da vítima foi removido para exames da sede do Itep. As informações colhidas no local serão enviadas para a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai conduzir as investigações.