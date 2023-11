Comerciante é assassinado a tiros em frente a própria casa, no bairro Abolição 3. O crime aconteceu por volta das 8h desta segunda-feira (30), na Avenida Abel Coelho, na principal do bairro. A vítima foi identificada como Everton Costa de Oliveira. Ele estava sentado na frente de casa, onde também funciona uma oficina de motocicletas, quando dois homens se aproximaram e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, ainda não há informações que indiquem uma motivação para o crime. Um inquérito será instaurado para investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO