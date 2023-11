Dois crimes de homicídio são registrados em Rodolfo Fernandes em menos de 12 horas

O primeiro caso, no final da tarde do domingo (29), teve como vítima Francisco Wandson, conhecido como "Pirrichil". De acordo com informações da Polícia Civil, ele bebia na frente de casa, quando foi surpreendido com disparos de arma de fogo. Já no início da madrugada de hoje (30), uma mulher, identificada apenas como “Joelma”, foi assassinada a tiros após ter sua casa arrombada. Ela foi retirada de dentro do local e levada até a porta da residência, onde foi executada. A polícia não descarta que os dois crimes tenham sido cometidos pelas mesmas pessoas, mas isto ainda será investigado. As investigações ficarão a cargo da polícia civil de Apodi, que responde por Rodolfo Fernandes.