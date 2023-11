Músico acusado de estupro de vulnerável em cidade paraibana é preso na zona rural de Alexandria/RN

A prisão do acusado, um homem de 47 anos, identificado apenas pelas iniciais P.C.J, aconteceu por volta das 13h desta segunda-feira (30), no sítio Cachoeira, zona rural da cidade de Alexandria/RN, onde ele residia atualmente. Foragido da justiça paraibana, ele é acusado do cometimento de um crime de estupro de vulnerável na cidade do Lastro/PB e também já possui uma condenação a uma pena de 10 anos de reclusão, por outro crime de estupro de mesma natureza. A operação integrada que resultou na prisão contou com a participação de uma equipe de policiais do GTE de Sousa/PB, policiais civis de Pombal/PB e policiais civis da 77ª DP de Luís Gomes/RN.