Governo do estado decreta ponto facultativo para esta sexta-feira, 3

O Governo do Rio Grande do Norte determinou ponto facultativo para sexta-feira, 03 de novembro de 2023. O decreto Nº 33.102, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (31). A norma é aplicada para Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta do Poder Executivo Estadual e não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais.

O funcionamento de unidades e serviços essenciais será regulamentado por normativas internas próprias editadas e publicadas pelos seus dirigentes. Além disso, competirá aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Indireta, Autárquica e Fundacional do Estado determinar sobre a adesão ao ponto facultativo.



Na quinta-feira (02) que antecede o ponto facultativo, é feriado nacional de Dia de Finados.