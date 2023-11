IFRN: Inscrições para especialização e graduação via Enem, vão até 5 de novembro

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação em nível de especialização e para cursos de graduação via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os processos seletivos são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024.



Especializações



Os editais nº 73 e nº 74/2023 anunciam, juntos, 401 vagas para cursos superiores de pós-graduação, em nível de especialização. Os cursos são ofertados nas modalidades presenciais e a distância.



As ofertas são feitas pelos campi Macau, Mossoró, Natal-Zona Leste (EaD), Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi.



Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do próximo domingo, 5 de novembro. As inscrições serão feitas, exclusivamente, pelo endereço eletrônico disponibilizado no Portal do Candidato. O pagamento das inscrições, no valor de R$ 50, pode ser feito até o dia 6 de novembro.



Graduação via Enem



Já as seleções para os cursos superiores de graduação do IFRN via Enem, anunciados pelos Editais nº 71 e nº 72/2023, utilizarão, para classificação dos candidatos, as notas obtidas nas edições 2020, 2021 e 2022 do Enem.



Ao todo, são ofertadas 638 vagas, distribuídas pelos campi: Caicó, Canguaretama, Ipanguaçu, João Câmara, Macau, Natal-Central, Natal-Zona Leste, Natal Zona-Norte, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi.



As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (6) e devem ser feitas no Portal do Candidato. No ato da inscrição, os interessados devem informar o ano da edição do Enem que deseja utilizar.