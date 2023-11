TAP Air Portugal passa a ofertar voos diários ligando o RN à Europa . O incremento no número de voos impulsiona o turismo do estado, principalmente com a aproximação da temporada de verão. De acordo com os dados do Sistema de Inteligência do Turismo do Rio Grande do Norte (Sírio), em média, o gasto individual diário do turista português fica em torno de R$ 462,50 com hospedagem que dura cerca de 17 noites em chalés, casa de familiares, hotéis e resorts. Ainda de acordo com o Sírio, os destinos turísticos mais procurados são: Pipa, Genipabu e Natal.

Com a chegada da temporada de verão no Rio Grande do Norte, o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves terá 1.322 voos planejados com 17 ligações e 2 deles internacionais. A principal novidade é a conexão com Portugal, que por meio da empresa TAP Air Portugal oferta voos diários para o estado desde 29 de outubro.

“Essa ampliação de voos nos conectando diariamente ao continente europeu é muito importante para a promoção do destino, pois os voos da TAP são importantes conexões não só para o mercado português, mas nos conectam de forma rápida a vários outros mercados prioritários na Europa. Essa conectividade é um diferencial nas estratégias de promoção do destino”, destaca Nayara Santana, diretora de Promoção Turística da Emprotur.