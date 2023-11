Advogado irmão da promotora de Justiça Anna Ximenes é morto a tiros no Ceará. Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos, foi assassinado a tiros na Avenida Virgílio Távora, no Centro da cidade de Granja, no interior do Ceará. Ele era analista judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e também atuou como advogado e foi procurador-geral nas cidades de Camocim, Chaval e Granja. Segundo testemunhas, a vítima estava próxima de casa quando foi atacada por dois homens armados em um carro. O analista foi atingido por vários disparos e morreu no local, já os suspeitos fugiram. A polícia civil vai investigar o caso.

Na noite desta terça-feira (31) um analista judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), identificado como Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos, foi assassinado a tiros na Avenida Virgílio Távora, no Centro da cidade de Granja, no interior do Ceará.

O homem era irmão da Promotora de Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual - Comarca de Mossoró, Ana Ximenes.

Segundo testemunhas, a vítima estava próxima de casa quando foi atacada por dois homens armados em um carro. O analista foi atingido por vários disparos e morreu no local, já os suspeitos fugiram. Haroldo deixa a mulher e dois filhos.

O Tribunal de Justiça lamentou a morte do servidor do órgão por meio de nota.

"O TJCE informa que está acompanhando as investigações sobre a morte do servidor, já iniciadas pelos órgãos competentes, e se solidariza com parentes, colegas de trabalho e amigos do analista", diz um trecho da nota do Tribunal.

Além do trabalho no TJCE, Haroldo Ximenes também atuou como advogado e foi procurador-geral nas cidades de Camocim, Chaval e Granja.

A Prefeitura de Granja decretou luto oficial pela morte do ex-procurador-geral do município.