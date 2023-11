Secretária de Agricultura de Serra do Mel vê avanço para isenção de impostos da castanha in natura.

Na última terça-feira, a secretária de Agricultura de Serra do Mel, Andreia Vicente, participou de uma importante reunião com o secretário da Secretaria da Fazenda do RN, Carlos Eduardo Xavier, e Neil Armstrong, Coordenador da mesma Secretaria. O encontro contou com a presença da deputada estadual Eudiane Macedo, defensora da cajucultura, do deputado Hermano Moraes, do presidente da Frutcoop, Francisco Canindé, e do produtor local João Marcos.

Um dos principais pontos abordados pela secretária foi, mais uma vez, demonstrar a relevância da castanha de caju para inúmeras famílias na Serra do Mel e no estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista ter iniciado debate no sentido de isentar de impostos a castanha in natura.

Na reunião, o Governo do Estado anunciou que iniciou os estudos para a isenção de imposto da campanha in natura em circulação no estado.

“Sem dúvidas que comemoramos imediatamente essa notícia, e estamos confiantes de que será mais uma grande vitória para os produtores da nossa Serra do Mel e do estado como um todo”, vibrou a secretária Andreia Vicente.

Ao final da reunião, ficou acordado que nos próximos dias será realizada uma visita técnica aos produtores de caju no município de Serra do Mel, com o intuito de fortalecer ainda mais o setor e compreender as necessidades dos produtores locais.

A deputada estadual Eudiane Macedo, apoiadora da cajucultura e da luta pela isenção de impostos da castanha in natura, expressou sua gratidão pela atenção do secretário e da equipe técnica da SEFAZ, bem como aos produtores e representantes do setor que têm se unido a essa causa.

"A cajucultura, essencial para a economia local, está cada vez mais perto de conquistar benefícios que impulsionarão seu crescimento e o bem-estar das famílias envolvidas”, ressaltou a deputada.