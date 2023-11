Itep nas Centrais do Cidadão estão funcionando em horário especial nesta sexta (3) para entrega de RGs

Apesar de o Governo do RN ter decretado ponto facultativo para esta sexta, todas as unidades estarão abertas somente para entrega de RG, das 7h às 13h. A medida considera a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), marcado para o domingo (05), e a necessidade de muitos cidadãos resgatarem suas carteiras de identidade para realização das provas, o que torna a disponibilidade do serviço de entrega desses documentos essencial.

O Gabinete Civil do Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Coordenadoria de Atendimento ao Servidor e ao Cidadão (CODACI), informa que os guichês do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) nas Centrais dos Cidadãos estarão em funcionamento para entrega de RG na próxima sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, das 7h às 13h.

Embora o governo do estado tenha decretado ponto facultativo nessa data, conforme o Decreto Nº 33.102 de 30 de outubro de 2023, é importante ressaltar que o ponto facultativo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que não podem ser paralisados ou interrompidos.

