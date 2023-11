Jovens de Tibau brilham na Mostratec e conquistam credencial para a ISEF em Los Angeles

Estudantes da Escola Estadual Rui Barbosa, em Tibau, estão sendo celebrados por suas conquistas notáveis na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, a Mostratec, realizada no Rio Grande do Sul. Dois projetos inovadores representaram com sucesso Tibau e o estado do Rio Grande do Norte no evento.



Uma das premiações foi o 2º lugar na categoria de Ciências Ambientais, no entanto, a conquista mais impressionante veio na forma de uma credencial para a Internacional Science and Engineering Fair (ISEF) em Los Angeles, Estados Unidos. Esta é a primeira vez na história que Tibau recebe esse reconhecimento internacional.



Para João Lucas, um dos estudantes que participou do evento, a experiência foi verdadeiramente surreal, "em poucos dias foram suficientes para conhecer pessoas desde estados vizinhos até de outros continentes" Afirmou João Lucas.



Alice, outra estudante que participou da Mostratec, expressou sua emoção ao descrever a experiência como uma das maiores e melhores que já viveu: "É de encher o coração de alegria ao lembrar que esse projeto, que visa sustentabilidade, ajudar o próximo e proteger o meio ambiente, chegou até a maior feira de ciências da América Latina, em meio de 785 projetos, de 15 países diferentes."



O projeto "Sea Sponge", que consiste na produção de uma esponja a partir do endocarpo do coco e do gel do camarão para a retenção de poluentes na água, liderado pelas autoras Alice Keroly Diógenes Araújo e Mayara Louise de Oliveira Silva, sob a orientação de Yandra Thais Rocha da Mota, recebeu duas premiações notáveis.



Essas conquistas mostram a excelência educacional em Tibau, inspirando jovens a acreditar no potencial deles e na ciência para um futuro melhor