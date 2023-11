Estado e ex-senador Jean Paul Prates celebram repasse de recursos no valor de R$ 20 milhões. Os recursos, provenientes de emendas parlamentares destinadas pelo então senador, serão repassados para a Saúde estadual e para a agricultura familiar, que irá receber veículos e equipamentos. O ato que celebra o repasse dos recursos acontecerá neste sábado (4), às 9h30, no auditório da Governadoria. Do total de recursos, R$ 18 milhões serão distribuídos em investimentos em cirurgias eletivas, reformas da Escola de Saúde e repasse para entidades filantrópicas.

FOTO: REPRODUÇÃO