BRs que cortam Mossoró estão entre os pontos com maior número de acidentes graves no Brasil

A Polícia Rodoviária Federal está realizando, em todo o Brasil, a Operação Viatoribus, que tem como objetivo reduzir o número de acidentes com vítimas graves e com óbitos, nas rodovias federais do país.

A operação foi iniciada no dia 31 de outubro e segue até o dia 6 de novembro. A fiscalização tem como alvo principal os veículos de transporte de passageiros. A meta é, até o final do ano, reduzir em, no mínimo, 50% o número de acidentes graves nas BRs.

Para levantamento de dados, a PRF dividiu todas as rodovias federais em trechos de 10 km. Com isso, conseguiu constatar que 30% dos acidentes no país foram registrados em 203 trechos. Deste trechos, 20 registraram 58% dos acidentes graves.

Ainda segundo a PRF, apenas 3 dos 20 trechos estão situados no Nordeste e um deles na cidade de Mossoró, o que fez com que a cidade fosse escolhida no estado para a implantação do projeto piloto da operação.

De acordo o PRF Olinto Neto, até o final da tarde desta sexta-feira (3), já haviam sido fiscalizados mais de 500 veículos e cerca de 600 pessoas.

Quanto ao número de acidentes, houve registro de apenas três nos 600 km de rodovias que são cobertas pelas delegacia da PRF em Mossoró. Dentro do perímetro urbano da cidade, nenhum acidente foi registrado.

Especificamente sobre os veículos de transporte de passageiros, o PRF De Santiago explicou que existem alguns requisitos que devem ser observados.

“O condutor deve estar devidamente habilitado, deve possuir o curso especializado para transportar passageiro, o veículo, as condições regulares, licenciamento e também estar autorizado pelo poder público concedente. Então todos esses requisitos são importantes e a Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando e intensificando essa operação”, disse.

Ele ainda afirmou que tem sido comum o flagrante a veículos de transporte de passageiros com irregularidade e reforçou que as pessoas precisam ter consciência que estão colocando suas próprias vidas em risco, ao aceitarem transitar nesses transportes.

Jonas, que estava viajando para a cidade de Ipanguaçu com a família, afirmou que acha importante que haja essa fiscalização nas rodovias federais, não apenas no âmbito da operação, e que se sente mais seguro.

“Eu acho importante porque tá pegando o pessoal que passar certo o pessoal que passa irregular, algumas pessoas que passa embriagada e pode provocar acidente com quem andar direito”, afirmou.