Mulher morre após cair de bicicleta e cortar a veia femoral com garrafa que carregava na cintura. O caso aconteceu por volta das 4h30 deste sábado (4), na Av. Alberto Maranhão, no bairro Barrocas, em Mossoró. De acordo com o delegado Teixeira Júnior, a vítima, identificada como Italúcia Criciana dos Santos Vidal, estava trafegando em uma bicicleta, carregando uma garrafa de cachaça na cintura. Ela caiu da bicicleta, quebrando a garrafa. Um pedaço de vidro acabou atingindo a veia femoral, causando uma grande hemorragia. A mulher morreu no local. “Uma fatalidade”, disse o delegado.

FOTO: PASSANDO NA HORA