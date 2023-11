Colisão entre motocicleta e caminhão deixa uma pessoa morta na BR 110, em Areia Branca. O caso aconteceu na manhã deste sábado (4), na região das Pedrinhas, zona rural do município. O acidente envolveu um caminhão e uma motocicleta. O condutor desta última, identificado como Antônio Bruno Fausto, de 34 anos, morreu no local. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local e controlou o trânsito na BR, até que o corpo fosse removido. A Polícia Civil vai investigar a causa e a responsabilidade do acidente.

Uma colisão entre um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de uma pessoa, na manhã deste sábado (4), na BR 110, em Areia Branca.

O caso foi registrado na região das Pedrinhas, zona rural do município. Antônio Bruno Fausto, de 34 anos, que conduzia a motocicleta morreu no local. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas o homem já estava sem vida.

O condutor do caminhão permaneceu no local do acidente, até a chegada da polícia. Ele não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal isolou o local e controlou o trânsito na BR, até que a perícia fosse realizada e o corpo da vítima fosse removido.

A Polícia Civil vai investigar a causa e a responsabilidade do acidente.