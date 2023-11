Operação Finados 2023: PRF encerra operação com redução nos índices de acidentalidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu a Operação Finados 2023. Com início na última quarta-feira (01), a operação contou com efetivo mobilizado em pontos críticos - onde há maior incidência de infrações e acidentes - para coibir atitudes proibidas ao volante, a fim de oferecer conforto para motoristas e passageiros.



Aliado a outros fatores, o esforço operacional da PRF contribuiu para alcançar importante redução nos índices de acidentalidade (em comparação com o último feriado prolongado, o de Nossa Senhora Aparecida): foram contabilizados 861 acidentes - sendo 236 graves (10,3 % a menos) -, que resultaram em 931 pessoas feridas (redução de 4,8%) e em 56 mortes (queda de 29,1%).



O trabalho da PRF durante a Operação Finados 2023 contou com um incremento nas equipes de policiais: mais de 11 mil agentes estiveram estrategicamente distribuídos ao longo dos 70 mil km de rodovias federais do país. Ao final dos 5 dias compreendidos na operação, 5.457 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos e 896 motociclistas autuados por não fazerem uso do capacete .



Houve o registro de 3.453 veículos com motoristas ou passageiros que não faziam o uso devido do cinto de segurança, e de 435 ocasiões nas quais crianças eram transportadas sem o uso devido da “cadeirinha”. No mesmo período, policiais fiscalizaram 55.101 automóveis e 63.387 pessoas, entre passageiros e motoristas. Nestes, foram realizados 31.401 testes de alcoolemia, que tiveram como resultado 879 autuações por conta da infeliz conduta de dirigir sob efeito de álcool.



Combate à criminalidade



Com ações de combate ao crime nos dias da Operação Finados, a PRF atuou diretamente para promover a sensação de segurança aos cidadãos que circularam por rodovias federais. As ações ostensivas de policiamento recuperaram 76 veículos com alguma restrição de furto ou roubo, também retiraram 17 armas e 481 munições de circulação. O enfrentamento ao tráfico de drogas também deu resultado: 10 toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína foram apreendidos. No período da Operação Finados 2023, 503 pessoas foram detidas.