De janeiro a outubro de 2023 o número de morte violentas em Mossoró caiu 41,4%

O Governo do Rio Grande do Norte reduziu em 11,4% o total de mortes violentas no estado no período de janeiro a outubro deste ano, comparando o mesmo período do ano passado. Parte desse resultado é fruto da Operação Paz, deflagrada com a missão de reduzir os índices de criminalidade e violência em todo o país.

No quantitativo absoluto do ano, quando considerado os primeiros dez meses de 2023, foram registradas 693 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs), contra 816 mortes violentas ocorridas no mesmo período de 2022, o que representa um total de 123 vidas salvas.

No município de Mossoró, a redução foi de 41,4%. Nos primeiros dez meses de 2023 foram registradas 78 Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) no município, contra 133 mortes violentas ocorridas no mesmo período de 2022, o que representa um total de 55 vidas salvas.

OUTUBRO

Somente no mês de outubro, a queda no total de mortes violentas foi de 9,7%. Em números absolutos, foram 103 mortes em outubro de 2022 contra 93 mortes registradas em outubro de 2023.

Os dados apresentados foram contabilizados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NOS MAIORES MUNICÍPIOS

Natal(redução de 15,9%)

Jan-Out 2022: 208

Jan-Out 2023: 175

São Gonçalo do Amarante (Redução de 20,9%)

Jan-Out 2022: 43

Jan-Out 2023: 34

Parnamirim (Redução de 45,2%)

Jan-Out 2022: 42

Jan-Out 2023: 23

Macaíba (Redução de 36,4%)

Jan-Out 2022: 33

Jan-Out 2023: 21

Operação Paz

A Operação Paz é uma ação conjunta coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o objetivo de agregar e colaborar com os esforços que já vêm sendo realizados pelos governos estaduais em reduzir as Condutas Violentas Letais Intencionais.

Compõem as CVLIs os homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, mortes em decorrência de confrontos com agentes de segurança pública e lesões corporais seguidas de morte.

No RN, a Operação Paz é supervisionada pela SESED, e envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia, Polícia Penal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Números no mês de setembro

Prisões: 214

Armas apreendidas: 21

Explosivos apreendidos: 17

Munições apreendidas: 189

Barreiras policiais realizadas: 340

Pessoas abordadas: 7.110

Veículos abordados: 3.306

Mandados de prisão cumpridos: 140

Ações ostensivas realizadas: 10.798

Números no mês de outubro

Prisões: 109

Armas apreendidas: 20

Explosivos apreendidos: 9

Munições apreendidas: 178

Barreiras policiais realizadas: 545

Pessoas abordadas: 9.111

Veículos abordados: 3.804

Mandados de prisão cumpridos: 56

Ações ostensivas realizadas: 13.481