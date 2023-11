"Fogo Amigo": PMM diz que cumprirá as determinações da justiça com relação aos GCMs investigados. Em nota, a Prefeitura de Mossoró informou que acompanha as investigações sobre a operação, deflagrada nesta terça-feira (7), pela Polícia Civil, que tem como alvo Guardas Civis Municipais suspeitos de participar do ataque ao veículo do Comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes. Disse, ainda, que vai cumprir as determinações da justiça com relação aos mesmos. “Que os culpados sejam punidos na forma da lei”.

A Prefeitura de Mossoró emitiu uma nota, informando que está acompanhando as investigações sobre a operação “Fogo Amigo”, deflagrada nesta terça-feira (7), pela Polícia Civil.

A operação tem como alvo Guardas Civis Municipais suspeitos de participar do ataque ao veículo do Comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes. O crime aconteceu no dia 11 de outubro, no Alto do Sumaré.

A PMM ainda afirmou que vai cumprir todas as determinações da justiça com relação aos investigados. “Que os culpados sejam punidos na forma da lei”.



NOTA OFICIAL

Diante da deflagração da Operação "Fogo Amigo", pela Polícia Civil de Mossoró, nesta terça-feira (07), tendo como alvo Guardas Civis Municipais suspeitos de participar de ataque ao Comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, a Prefeitura Municipal de Mossoró destaca que dará cumprimento às medidas determinadas pela justiça sobre os referidos servidores.

A Prefeitura acompanha as investigações e o desenrolar dos fatos à espera do pleno esclarecimento do triste fato ocorrido no dia 11 de outubro deste ano, e que os culpados sejam punidos na forma da lei.

Mossoró-RN, 07 de novembro de 2023

Prefeitura Municipal de Mossoró