Idoso é executado dentro da “Feira dos Bichos” no município de Umarizal. O crime aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (6). A vítima foi identificada como Francisco de Assis Maia Oliveira, de 70 anos. De acordo com o delegado Matheus Ramalho, o homem estava no local, quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e desferiram cerca de sete disparos de revólver calibre .380 contra ele. A dupla estava utilizando capacete e fugiu em seguida. Ninguém foi reconhecido. A Polícia Civil de Umarizal vai investigar o crime.

FOTO: REPRODUÇÃO/ICÉM CARAÚBAS