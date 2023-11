Maconha é enviada via postal ao RN identificada como “Kit Chá”; material foi apreendido pela PF

Maconha é enviada via postal ao RN com identificação de “Kit Chá”; material foi apreendido pela PF. A Polícia Federal, em parceria com a Área de Segurança dos Correios e a SEFAZ/RN, apreendeu, nesta segunda-feira (6), 1,07 kg de substância análoga à maconha. A encomenda, que foi postada no Sul do país, tinha como destino uma cidade da Região Oeste Potiguar e foi declarada aos Correios pelo remetente como sendo “kit de chá”. O material encontrado passará por perícia e a PF vai instaurar inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato. Para esta ação, a PF contou com o apoio de um de seus cães farejadores.

FOTO: CEDIDA