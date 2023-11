Mais de 100 novas viaturas serão entregue hoje (8) para as forças de segurança pública do RN . A solenidade de entrega está marcada para às 16h, no estacionamento da Arena das Dunas, em Natal. Esta será a entrega da segunda remessa de veículos de um total de 300 viaturas locadas para as forças de segurança pública do RN, fruto de parte do investimento de R$ 100 milhões anunciados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no mês de março.

FOTO: DIVULGAÇÃO