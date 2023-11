Nova unidade escolar em Serra do Mel entra em fase de conclusão. A nova unidade, localizada na Vila Brasília, representa mais um passo importante na busca por uma educação de qualidade na cidade. Com instalações de primeira linha e equipamentos modernos, a unidade escolar tem tudo para ser um centro de excelência educacional. O objetivo é proporcionar um ambiente propício ao aprendizado, onde alunos, professores e servidores possam desempenhar seu papel da melhor maneira possível.

O município de Serra do Mel está prestes a receber uma valiosa adição ao seu sistema educacional, que promete elevar o padrão da educação local.

A nova unidade escolar na Vila Brasília, que se encontra em fase final de conclusão, representa mais um passo importante na busca por uma educação de qualidade na cidade.

A construção dessa moderna unidade escolar é uma iniciativa da administração do prefeito Josivan Bibiano Azevedo, (PL). Com um compromisso firme com o progresso e o bem-estar dos cidadãos serramelenses, o prefeito liderou esse projeto desde o início, demonstrando um compromisso inabalável com a melhoria da educação no município.

A nova escola está prestes a se tornar uma realidade palpável, com a conclusão das obras iminente. Com instalações de primeira linha e equipamentos modernos, a unidade escolar tem tudo para ser um centro de excelência educacional.

O objetivo é proporcionar um ambiente propício ao aprendizado, onde alunos, professores e servidores possam desempenhar seu papel da melhor maneira possível.

O impacto positivo dessa nova unidade escolar é esperado em várias frentes. Os alunos terão acesso a uma estrutura moderna que contribuirá para seu desenvolvimento educacional, enquanto os professores contarão com condições de trabalho mais adequadas.

Além disso, a comunidade local também se beneficiará da presença de uma instituição de ensino de alta qualidade.

O prefeito Bibiano expressou sua satisfação com o andamento do projeto. Ele ressaltou que "esta nova unidade escolar é um reflexo do nosso compromisso com a educação de qualidade em Serra do Mel. Estamos investindo no futuro de nossas crianças e na formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo moderno”.