Homem mata três da própria família em Jardim de Angicos; criança de 1 ano e 10 meses está entre as vítimas

Um homem de 38 anos matou a cunhada, o sobrinho e a filha do sobrinho, de 1 ano e 10 meses, na manhã desta quarta-feira (8), na zona rural de Jardim de Angicos, na região Central do Rio Grande do Norte, segundo informou a Polícia Militar.

O caso aconteceu por volta das 8h no distrito Sítio Fazenda Nova. O suspeito fugiu, mas foi encontrado morto no final desta tarde. As informações iniciais são que ele teria tirado a própria vida.

As vítimas foram identificadas como:

Maria Betânia da Silva Lopes, 48 anos

Ruhan Christian da Silva Lopes, idade não informada

Esther Rebeca Ferreira Lopes, 1 ano e 10 meses

"Pelo que ouvimos por aqui, seria uma briga de família por herança. Ele não se dava bem com o irmão e é uma pessoa violenta", disse ao G1, o sargento José Francisco Lima, comandante do destacamento da Polícia Militar no município, que foi ao local do crime.

A Polícia Militar acionou o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para realização da perícia do local de crime e recolhimento dos corpos.

Segundo o sargento, havia uma briga na família envolvendo herança, há meses. O suspeito morava perto da casa da cunhada, que estava recebendo a visita do filho e da neta de um ano e dois meses.

"Houve alguma discussão e ele matou a cunhada, o sobrinho e baleou a criança, que ainda foi socorrida, mas não resistiu. Ela morreu no hospital do município", contou o sargento.

Ainda de acordo com a PM, o irmão do suspeito já tinha prestado queixa contra ele. O comandante ainda informou que o suspeito já tinha passagem na polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.