Em parceria com o ITEP, Prefeitura de Grossos realiza mutirão para emissão de RGs

Na próxima segunda-feira (13), e terça (14), a Prefeitura de Grossos, em parceria com o ITEP, vai realizar um mutirão para a emissão de RGs na Casa de Cultura Popular Dehon Caenga. Tanto a 1ª como a 2ª via do documento poderão ser solicitadas, desde que apresentada certidão de nascimento ou de casamento original com informações legíveis. Também será aceita cópia autenticada do registro civil.



“É uma ação que vai ao encontro da cidadania das pessoas porque está diretamente relacionada ao acesso e à garantia de direitos”, comentou a prefeita Cinthia Sonale.



Em caso de furto ou roubo do RG, será necessário apresentar boletim de ocorrência com até 30 dias do fato relatado. De forma opcional, os interessados em participar do mutirão poderão ainda levar CNH, Carteira de Trabalho ou Cartão do SUS para inclusão de informações adicionais no novo documento.