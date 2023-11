Prefeitura de Governador entrega pavimentação de três ruas do Projeto Crescer

A gestão do prefeito Dr. Artur Vale investiu R$ 273.678,44 em recursos oriundos de convênios com o Governo Federal para melhorar a qualidade de vida das famílias que residem no Projeto Crescer. A entrega da pavimentação realiza um sonho antigo dos moradores daquela área.

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado realizou, nessa quarta-feira (08), a entrega da pavimentação a paralelepípedo de três ruas do Projeto Crescer, realizando um sonho antigo dos moradores daquela área.



A solenidade de inauguração foi realizada no Projeto Crescer e contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; da vice-prefeita Débora Trigueiro; da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Dr. Adail Vale (Saúde), Isabela Rodrigues (Educação), Elvis Andrade (Gabinete), Marcos Medeiros (Planejamento), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Klícia Tavares (Cultura, Turismo, Desporto e Juventude), Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); e dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Chagas Cruz, Carlinhos do Horizonte, Maristela Cardoso e Dener Pio.



Durante a cerimônia, três filhos ilustres de Governador Dix-Sept Rosado foram homenageados dando nome às ruas inauguradas: Vereador Raimundo Francisco de Medeiros, Afonso Paulo Pereira e Agnaldo Paulino da Silveira.



“Esse é mais um sonho antigo da população do nosso município que estamos tendo a alegria de tornar realidade. O nosso trabalho, desde o primeiro dia da nossa gestão, tem sido de recuperar o que estava abandonada e de executar demandas que há tempos eram esperadas pelo nosso povo”, destacou Dr. Artur Vale.