Polícia apreende drogas e objetos utilizados para o tráfico na favela do Irã, em Areia Branca. A apreensão aconteceu nesta quinta-feira (9). A polícia civil estava à procura de um homem com dois mandados de prisão. A equipe da polícia civil de Areia Branca já tinha feito levantamentos com informações encaminhadas por fonte anônima. No momento da ação os agentes foram surpreendidos pela fuga dos traficantes que se evadiram e deixaram uma grande quantidade de drogas para trás, bem como demais objetos utilizados para o tráfico. Os suspeitos já foram identificados e a polícia encaminhará os procedimentos em desfavor de ambos para a justiça.

FOTO: DIVULGAÇÃO