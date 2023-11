Maior usina de produção de energia fotovoltaica do RN será concluída em janeiro de 2024. O projeto de geração de energia fotovoltaica Dunamis, em sociedade com a Raízen Power, está sendo desenvolvido em uma área de 600 hectares, no município de Santana do Matos, na região Central. O complexo conta com quatro parques, totalizando 141 MWp de capacidade instalada, com investimento de R$ 550 milhões. Os dirigentes da empresa Raízen foram recebidos nesta quinta-feira (9), pelo Governo do Estado, para tratar da conclusão do projeto. "Mais um investimento em energia limpa se consolidada no Estado”m disse o secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais (Segri), Adriano Gadelha.

O Governo do Rio Grande do Norte recebeu nesta quinta-feira (09), dirigentes da Raízen Power para tratar da conclusão da implantação do Projeto de geração de energia fotovoltaica Dunamis, no município de Santana do Matos, na região Central.

Em sociedade com o projeto Dunamis, a Raízen está implantando a maior usina de produção de energia fotovoltaica do Estado numa área de 600 hectares. O complexo conta com quatro parques, totalizando 141 MWp de capacidade instalada, com investimento de R$ 550 milhões. A previsão de conclusão é para janeiro de 2024.

O secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais (Segri), Adriano Gadelha, disse que "mais um investimento em energia limpa se consolidada no Estado. O nosso Governo vem realizando total empenho para fortalecer a economia e promover o desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade, geração de renda e oportunidades de trabalho".

Adriano destacou o potencial do RN para geração de energias renováveis que está sendo ampliado para a geração offshore e até hidrogênio e amônia verde, inclusive com a forte perspectiva de instalação, nos próximos anos, do Porto indústria verde. "Por orientação da governadora Fátima Bezerra todos os esforços são orientados para a consolidação de projetos, investimentos e para o equilíbrio financeiro e fiscal", pontuou.

Na reunião com os dirigentes da Raízen Power - grupo que também atua no setor sucro-alcooleiro (açúcar e etanol), bioenergia e distribuição de combustíveis derivados de petróleo, também participaram os secretários de Estado, Jaime Calado (Sedec), Gustavo Coelho (Sin), adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, desenvolvimento energético da Sedec, Hugo Fonseca, secretaria executiva de receita da Sefaz, Jane Araújo e o diretor administrativo do Idema, Marcílio Lucena.

Representando a Raízen participaram João Rosas, sócio desenvolvedor dos projetos no RN, Thais Gomes Machado, gerente Executiva de Relações Institucionais e Vanessa Godoy, gerente de desenvolvimento.