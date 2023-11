Encontro reúne Petrobras, sindicatos da indústria e potenciais fornecedores para fomentar negócios

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte - Sinduscon/RN e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte - FIERN promoveu nesta quarta-feira (8), em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Mossoró - Sinduscon/Mossoró, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Rio Grande do Norte - SIMETAL, e o Sindicato das Indústrias de Cerâmica Vermelha para Construção do Rio Grande do Norte - SINDICER, o ‘Encontro com Fornecedores - Construindo Negócios com a Petrobras’.



Durante o evento, representantes da Petrobras apresentaram o plano de investimento da empresa, com foco no Rio Grande do Norte, como a margem equatorial com a retomada exploratória da bacia potiguar e outras formas de exploração energética. Além disso, os participantes puderam entender o passo a passo de como fazer negócios com a empresa, inclusive através de programas de financiamento para fornecedores, como o ‘Programa Progredir’ e o ‘Programa Mais Valor’.



“O evento foi muito importante para tirar dúvidas sobre os pré-requisitos para empresas parceiras e impulsionar a economia local, especialmente no setor da construção civil. Este foi um momento oportuno para saber o que a Petrobras quer investir e encontrar empresas que queiram se habilitar e se capacitar como prestadoras de serviço, surfando na onda de investimentos entre 2024-2027”, pontua Sérgio Azevedo, presidente do Sinduscon/RN.‌



Segundo Jonilton Pessoa, gerente executivo de exploração da Petrobras, a empresa trabalha com expectativa e probabilidade de sucesso em todos seus projetos. Por isso, é tão importante selecionar os fornecedores adequados em cada área. “O sucesso tem sido preponderante no nosso caso, a exemplo do pré-sal, a gente entrou em água rasa e ninguém dizia que iríamos conseguir. Entramos em água profunda, chegamos em água ultraprofunda e agora pré-sal. Passamos dois anos furando poço, dois anos para conseguir chegar ao objetivo, hoje furamos um poço em noventa dias. Então, a tecnologia, o fornecimento de material, ferramentas adequadas, liga de metal adequada, impacta e gera uma cadeia de fornecedores muito justa para uma relação de ganha-ganha”, explica o gerente.



Para Vilmar Pereira Segundo, presidente do SIMETAL, essa iniciativa em capacitar os associados abre um leque de oportunidades no setor da indústria de metalurgia. “Hoje, existe uma grande dificuldade das empresas em conseguir atender os requisitos de documentação, existem questões por parte de compliance e segurança. As empresas precisam ter um trabalho de consultoria para poder atender essa qualificação mínima exigida. E sabemos que, quanto mais qualificadas e com mais documentos no portfólio, mais convidadas são a participar e a prestar serviços junto aos clientes, seja ele Petrobras, seja ele qual for o cliente da área de energia”, afirma.



De acordo com Pedro Escócia, presidente do Sinduscon-Mossoró, as empresas potiguares têm potencial para atender às futuras demandas na área energética, no entanto, é preciso se qualificar para que empresas de fora não tomem a fatia de mercado. “É preciso ter um trabalho estruturado com o governo do Estado, inclusive com a flexibilidade em muitos entraves que a legislação impõe aos setores produtivos”, aponta Escócia.



Vinícius Aragão, presidente do SINDICER, aponta que o sindicato é parte dessa cadeia importante para o Rio Grande do Norte, que é a construção civil, e vislumbra futuras parcerias com contratantes como a Petrobras. “A gente sempre divulga esses eventos aos associados, que se preparem para o fornecimento de futuras obras”, simplifica.