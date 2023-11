Gestão municipal de Serra do Mel investe em reformas e ampliações na sede do Executivo. As primeiras fases do projeto de reforma e ampliação das dependências do governo local incluíram a construção de novas salas, que já estão prontas e sendo utilizadas para acomodar secretarias e departamentos municipais. Essas novas instalações têm como objetivo oferecer um ambiente de trabalho mais adequado para os funcionários e um atendimento mais eficiente aos cidadãos.

A administração municipal de Serra do Mel tem demonstrado um compromisso contínuo em melhorar as instalações da sede do Executivo que tem passado por uma série de reformas e ampliações nas dependências do governo local.

As primeiras fases do projeto incluíram a construção de novas salas, que já estão prontas e sendo utilizadas para acomodar secretarias e departamentos municipais. Essas novas instalações têm como objetivo oferecer um ambiente de trabalho mais adequado para os funcionários e um atendimento mais eficiente aos cidadãos.

Agora, como parte da próxima etapa do projeto de renovação, a gestão municipal está realizando a troca do piso em diversas áreas do bem público.

Essa ação visa garantir a segurança e o conforto dos ocupantes e visitantes da sede do Executivo. Além disso, uma operação de pintura está em andamento, revitalizando a estética do prédio e deixando-o mais convidativo.

Outra área que tem recebido atenção especial é o jardim da sede do Executivo. Melhorias significativas estão sendo feitas para embelezar o espaço e proporcionar um ambiente mais agradável para os munícipes. A renovação do jardim inclui o plantio de novas plantas, manutenção das áreas verdes para tornar o local mais atraente e acessível.

O Prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo, enfatizou a importância dessas iniciativas de melhoria. Ele afirmou que "nossa administração está comprometida em fornecer serviços de alta qualidade e instalações modernas para atender às necessidades de nossa comunidade. Essas reformas na sede do Executivo são um passo significativo nesse sentido, proporcionando um ambiente mais eficiente e acolhedor para nossos cidadãos e funcionários municipais."

Os projetos de reforma e ampliação na sede do Executivo de Serra do Mel representam um investimento significativo na infraestrutura municipal, demonstrando o comprometimento da administração em criar um ambiente de trabalho mais funcional e uma experiência mais positiva para a comunidade.