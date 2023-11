Prefeitura de Grossos fará lançamento da programação da Festa de Emancipação Política no próximo domingo, 12

Ao som da banda Down, a prefeita de Grossos Cinthia Sonale divulgará as atrações que farão parte da comemoração dos 70 anos de Emancipação Política de Grossos, assim como as ações e inaugurações que também irão marcar esse momento. Com o tema: Grossos 70 anos, uma história contada por todos, as comemorações acontecem de 7 a 11 de dezembro. O lançamento oficial será transmitido ao vivo pelo instagram da prefeitura de Grossos.

A prefeitura de Grossos lança no próximo domingo (12), a programação oficial da festa de emancipação política 2023. O lançamento acontece ás 17:30h, dentro do projeto Tardezinha na Praça, na praça do Moinho.



Ao som da banda Down, a prefeita Cinthia Sonale divulgará as atrações que farão parte da comemoração dos 70 anos de Emancipação Política de Grossos, assim como as ações e inaugurações que também irão marcar esse momento.



“Estamos preparando uma programação recheada de atividades, para comemorar os 70 anos grande estilo. Teremos atividades culturais, religiosas, esportivas e grandes inaugurações, além dos grandes shows tenho certeza vai agradar muito a todos os públicos. Faço um convite especial a todos para acompanhar o lançamento oficial da festa de emancipação”, ressaltou a prefeita Cinthia Sonale.



Com o tema: Grossos 70 anos, uma história contada por todos, as comemorações acontecem de 7 a 11 de dezembro. O lançamento oficial será transmitido ao vivo pelo instagram da prefeitura de Grossos