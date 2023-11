Como o atendimento de saúde chega a mais de 200 localidades em Apodi

O prefeito de Apodi, Alan Silveira, explica como disponibiliza serviços de saúde a população da zona rural do município, que gira em torno de 17 mil habitantes, distribuídos em mais de 200 localidades, algumas distantes até 40 kms da zona urbana, que é o caso do Sítio Góes.

O município de Apodi tem cerca de 36 mil habitantes. Distante 72 kms de Mossoró, dispõe estrutura de saúde na rede municipal e estadual na área urbana. Mas a questão maior é como levar o serviço aos 50% ou mais da população que mora na zona rural?

Ao MOSSORÓ HOJE, o prefeito Alan Silveira explicou que os serviços são prestados por polos, que recebem reforços de um odontomóvel sempre que necessário. Conhecemos a estrutura de saúde na localidade do Góis, que polariza outras dez comunidades próximas.





O assentamento Góis fica localizado a 40 km da cidade de Apodi. O acesso pela estrada do fogo, é um trecho asfaltado e o restante segue por caminhos abertos pela Petrobras e atualmente mantidos pela empresa que exploração a produção de petróleo e gás na região.

A economia na comunidade, segundo Francisco Morais, é movida pelos empregos gerados nas prestadoras de serviços da Petrobras, as fazendas de fruticultura e criação de caprinos. Na comunidade, muitas as casas ainda são de taipa, construídas por um barro chamado “ostra”.

A Unidade Básica de Saúde é novinha e bem estruturada. Na ocasião da visita do MH, a região também estava recebendo apoio do odontomóvel, que viaja todas as comunidades levando atendimentos de odontologia e também outros tipos de exames especializados.

A comunidade do Góis tem cerca de 400 famílias e estrutura de esporte, lazer e uma escola também bem estruturada, com 5 salas de aula. Segundo o prefeito, esta escola é do município. Quando aluno avança nos estudos, tem dois ônibus para leva-lo para estudar na cidade.

PAIXÃO DE CRISTO

A comunidade do Góis, em Apodi, ficou conhecida em toda a região pela encenação do espetáculo da Paixão de Cristo pelos moradores da comunidade. São mais de 100 moradores envolvidos no espetáculo, que é apresentado ao ar livre no Centro da comunidade sempre na segunda quinzena de abril de cada ano.