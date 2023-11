Prefeitura anuncia Zé Vaqueiro e Toca do Vale para a 41ª Festa do Caju

A prefeitura de Serra do Mel divulgou a programação do evento, que acontecerá de 22 a 25 de novembro, celebrando não apenas a tradição local, mas também apresentando novidades. Além das atrações nacionais e regionais, a Prefeitura promete investir numa decoração natalina, com espaço e atmosfera que promete encantar a todos.

O município de Serra do Mel-RN, com 12 mil habitantes e distante 40 km de Mossoró-RN, prepara a 41ª edição da Festa do Caju, que promete surpreender os moradores e visitantes com uma programação diversificada e repleta de entretenimento do dia 22 a 25 de novembro.

A prefeitura divulgou a programação do evento, celebrando não apenas a tradição local, mas também, este ano, com uma novidade: a decoração natalina, um espaço atmosférico que promete encantar a todos.

A decoração natalina

As festividades serão abertas no dia 22, às 19:00 hs, momento que serão ligadas as luzes natalinas pelo gestor municipal e secretários. Este ano, a festa contará com um novo espaço e uma atmosfera decorativa que promete encantar a todos.

Programação musical

No dia 23, a partir das 21:00hs, Renata Falcão, Rafinha e a Rapaziada comandarão a Festa Dançante, acompanhados de atrações locais como Farra dos 3 e Pankada Original.

No dia 24, a energia continua com Toca do Vale, Núzio Medeiros, Júnior Farra, e atrações locais como Gil Moral e Forró do Rolê, Mylene Souza e Forró Pegada Vip, animando a noite a partir das 21:00hs.

Encerrando a celebração em grande estilo, no dia 25, a partir das 21:00hs, Zé Vaqueiro, Banda Inala, e atrações locais como Ailson Forrozeiro, Zé Amado e Forró das Meninas, além de Alison Moura e Forró Pegada Boa, prometem uma festa memorável.

Proibições para garantir a segurança

A prefeitura reforça as medidas de segurança, mantendo a proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro durante o evento. Além disso, é restrito entrar com bebidas em recipientes de vidro, visando garantir um ambiente seguro e agradável para todos os participantes.

A 41ª Festa do Caju de Serra do Mel promete ser um evento inesquecível, unindo tradição, música de qualidade e alegria. Moradores e visitantes estão convidados a participar e celebrar juntos essa festa que já faz parte da identidade local.